Сили ППО збили російську ракету Х-59 над Дніпровським районом

Над Дніпровським районом Дніпропетровської області 30 березня силами та засобами протиповітряної оборони була збита ракета РФ.
Біля Дніпра збили російську Х-59
Голова облради уточнив, що російську ракету збили військовослужбовці Повітряного командування "Схід".
Також стало відомо, що була знищена ракета Х-59 російських загарбників.
Військові уточнили, що Х-59 збили на Дніпропетровщині близько 14:50.
Як повідомляв речник Повітряних сил Ілля Євлаш УП, у той час росіяни атакували Україну двома ракетами — це була одна з них. Інша — С-300 по Ізюму на Харківщині.
Що відомо про атаку РФ на Україну 30 березня
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Уночі 30 березня російські загарбники вдарили по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.
Окрім того, вказано, що окупанти також атакували Україну ударними дронами із мису Чауда (Крим).
Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
ПС ЗСУ зазначають, що дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Також гідно з останніми даними, уночі в Дніпропетровській області сили ППО знищили 4 дрони РФ: два у Дніпровському районі та по одному — у Кам'янському і Криворізькому.
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