Сили ППО збили російську ракету Х-59 над Дніпровським районом

Над Дніпровським районом Дніпропетровської області 30 березня силами та засобами протиповітряної оборони була збита ракета РФ.

Біля Дніпра збили російську Х-59

"Мінус" ворожа ракета над областю! Наші оборонці неба збили її над Дніпровським районом, — розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Поширити

Голова облради уточнив, що російську ракету збили військовослужбовці Повітряного командування "Схід".

Також стало відомо, що була знищена ракета Х-59 російських загарбників.

Військові уточнили, що Х-59 збили на Дніпропетровщині близько 14:50.

Як повідомляв речник Повітряних сил Ілля Євлаш УП, у той час росіяни атакували Україну двома ракетами — це була одна з них. Інша — С-300 по Ізюму на Харківщині.

Що відомо про атаку РФ на Україну 30 березня

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Уночі 30 березня російські загарбники вдарили по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

Окрім того, вказано, що окупанти також атакували Україну ударними дронами із мису Чауда (Крим).

Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

ПС ЗСУ зазначають, що дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.