ЗСУ уразили 4 засоби ППО та 2 артсистеми армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 28.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 1 атаку в районі населеного пункту Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку позицій наших військ на лівому березі Дніпра.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.