ВСУ поразили 4 средства ПВО и 2 артсистемы армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники русской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 28.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 48 боевых столкновений.

Всего враг нанес 4 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 53 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бобыловка Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Борова Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 11 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаевка, Железное, Андреевка, Делиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 1 атака в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Бердичи Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботы, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом была совершена 1 атака позиций наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Ивановка, Новоберислав и областной центр Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая ракета.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов противника.