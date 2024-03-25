ВСУ поразили средство ПВО и станцию РЭБ российской армии
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили средство ПВО и станцию РЭБ российской армии

Генштаб ВСУ
ВСУ поразили средство ПВО и станцию РЭБ российской армии
Read in English
Читати українською

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 25.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 45 боевых столкновений.

В общем враг нанес 4 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Утром противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины две ракеты были уничтожены. Вечером враг нанес по территории нашего государства еще один удар баллистическими ракетами. Последствия данной атаки уточняются.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Поповка и Искрисковщина Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздолевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новомарково, Часов Яр, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайске Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Архангельское, Очеретино и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Солончаки, Ивановка, Тягинка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БПЛА противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали почти тысячу российских солдат, 24 танка и 44 артсистемы
Генштаб ВСУ
всу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 52 атаки армии РФ на фронте в течение суток
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 600 военных РФ в течение суток на фронте
Танк ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?