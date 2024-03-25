ВСУ поразили средство ПВО и станцию РЭБ российской армии

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 25.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 45 боевых столкновений.

В общем враг нанес 4 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Утром противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины две ракеты были уничтожены. Вечером враг нанес по территории нашего государства еще один удар баллистическими ракетами. Последствия данной атаки уточняются.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Поповка и Искрисковщина Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Раздолевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новомарково, Часов Яр, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайске Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Архангельское, Очеретино и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Солончаки, Ивановка, Тягинка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 станции управления БПЛА противника.