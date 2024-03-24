Отмечается, что российские военные преступники устроили очередную массированную атаку по Украине, выпустив 32 ракеты, также нанесли 47 авиаударов и совершили 48 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 5 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 8 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, восточнее Уманское, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе Роботиного Запорожской области.