ВСУ отразили 52 атаки армии РФ на фронте в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 52 атаки армии РФ на фронте в течение суток

Артиллерия ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации Генштаба, в течение суток украинские военные 52 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что российские военные преступники устроили очередную массированную атаку по Украине, выпустив 32 ракеты, также нанесли 47 авиаударов и совершили 48 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

  • На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 5 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 8 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, восточнее Уманское, Первомайское Донецкой области.

  • На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Ореховском направлении враг 2 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе Роботиного Запорожской области.

  • На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.

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