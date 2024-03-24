ВСУ ликвидировали почти тысячу российских солдат, 24 танка и 44 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 436750 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 990 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6876 (+24) ед;

боевых бронированных машин — 13 158 (+28) ед;

артиллерийских систем — 10 855 (+44) ед;

РСЗО — 1018 ед.;

средства ПВО — 723 ед.;

самолетов — 347 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8510 (+47) ед;

крылатые ракеты — 1992 ед.;

корабли/катера — 26 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 407 (+63) ед;

специальная техника — 1778 (+10) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭС и 1 радиолокационной станции окупантов.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак врага в районах населенных пунктов Клищиевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.