ВСУ ликвидировали почти тысячу российских солдат, 24 танка и 44 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 436750 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 990 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6876 (+24) ед;
боевых бронированных машин — 13 158 (+28) ед;
артиллерийских систем — 10 855 (+44) ед;
РСЗО — 1018 ед.;
средства ПВО — 723 ед.;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8510 (+47) ед;
крылатые ракеты — 1992 ед.;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 14 407 (+63) ед;
специальная техника — 1778 (+10) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭС и 1 радиолокационной станции окупантов.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак врага в районах населенных пунктов Клищиевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-