По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные 64 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 6 ракет, нанесли 70 авиаударов и совершили 72 обстрела из РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате вражеских атак погибли и ранены, а также разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

Среди других разрушений и повреждений получили многоэтажные и частные дома.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении кафиры наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ отразили 11 атак врага в районах населенных пунктов Клищиевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненьке, Первомайске Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 3 раза, при поддержке авиации, атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 безуспешную атаку позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 станции РЛС окупантов.