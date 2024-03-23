За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 64 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 6 ракет, завдали 70 авіаударів та здійснили 72 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені, а також руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.
Серед іншого руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 станції РЛС окупантів.
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