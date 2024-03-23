Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 6 ракет, завдали 70 авіаударів та здійснили 72 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені, а також руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Серед іншого руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.