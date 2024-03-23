Аналітики оцінили рішення командування ЗСУ про масштабні зміни в Силах оборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив гучну заяву про масштабні зміни в Силах оборони.
Що кажуть в ISW про масштабні зміни в Силах оборони
Схоже, що українське військове командування надає пріоритет ротаціям для підрозділів на передовій, але йому доведеться вирішувати додаткові проблеми з живою силою, якщо ЗСУ хочуть перехопити ініціативу навіть на локальній основі 2024 року.
Сирський заявив, що деякі українські військові угруповання будуть «переформатовані» і ці зусилля спрямовані на покращення управління та розподілу українських військових.
Сирський заявив, що проведення ротацій передових підрозділів є ключовим пріоритетом, а 14 березня Сирський зазначив, що українські підрозділи, які тривалий час перебувають на передовій, почали проводити ротацію.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк 22 березня заявив, що українські військові почали перегрупування та відведення низки бригад з невизначених позицій для відновлення їх боєздатності.
Раніше ISW оцінювало, що повідомлення про початок українських ротацій свідчить про те, що українське командування вважає, що ситуація на будь-якому невизначеному(их) секторі(ах) лінії фронту, де відбулася або буде відбуватися ротація, достатньо стабілізувалася для проведення ротації українських військ.
В Україні анонсували масштабні зміни в Силах оборони
У Збройних Силах України триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ.
За словами головкома, наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів — спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління.
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