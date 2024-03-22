Сирський зробив заяву про масштабні зміни в Силах оборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський зробив заяву про масштабні зміни в Силах оборони

Олександр Сирський
Сирський

У Збройних Силах України триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ. 

В Україні анонсували масштабні зміни в Силах оборони

За десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів, — зауважив він.

За словами головкома, наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів — спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління.

Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

головнокомандувач ЗСУ

Один з пріоритетів Олександра Сирського — налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад.

Зокрема, на думку очільника українського війська, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії РФ з перших днів широкомасштабного вторгнення. Саме тому важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом.

Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися. Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу, — резюмував Олександр Сирський.

Що Сирський каже про ситуацію на передовій

Головком ЗСУ Олександр Сирський під час розмови з главою штабу армії Франції Тьєрі Бюркаром зазначив, що українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію на східному фронті та зупинити наступ окупаційної армії РФ.

Провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром, — зазначає Сирський.

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