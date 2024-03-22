Сирський зробив заяву про масштабні зміни в Силах оборони

У Збройних Силах України триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ.

В Україні анонсували масштабні зміни в Силах оборони

За десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів, — зауважив він. Поширити

За словами головкома, наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів — спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління.

Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл. Олександр Сирський головнокомандувач ЗСУ

Один з пріоритетів Олександра Сирського — налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад.

Зокрема, на думку очільника українського війська, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії РФ з перших днів широкомасштабного вторгнення. Саме тому важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом.

Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися. Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу, — резюмував Олександр Сирський. Поширити

Що Сирський каже про ситуацію на передовій

Головком ЗСУ Олександр Сирський під час розмови з главою штабу армії Франції Тьєрі Бюркаром зазначив, що українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію на східному фронті та зупинити наступ окупаційної армії РФ.