Сирський зробив заяву про масштабні зміни в Силах оборони

У Збройних Силах України триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ.
В Україні анонсували масштабні зміни в Силах оборони
За словами головкома, наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів — спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління.
Один з пріоритетів Олександра Сирського — налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад.
Зокрема, на думку очільника українського війська, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії РФ з перших днів широкомасштабного вторгнення. Саме тому важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом.
Що Сирський каже про ситуацію на передовій
Головком ЗСУ Олександр Сирський під час розмови з главою штабу армії Франції Тьєрі Бюркаром зазначив, що українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію на східному фронті та зупинити наступ окупаційної армії РФ.
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