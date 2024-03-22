Сырский сделал заявление о масштабных изменениях в Силах обороны

В Украине анонсировали масштабные изменения в Силах обороны

За десять лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и изменялись в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами, — отметил он. Поделиться

По словам главкома, в настоящее время, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мер – упростить и максимально повысить качество и оперативность управления.

Некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. В первую очередь речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении. Александр Сырский главнокомандующий ВСУ

Один из приоритетов Александра Сырского – налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад.

В частности, по мнению главы украинской армии, некоторые воинские части принимают участие в отражении вооруженной агрессии РФ с первых дней широкомасштабного вторжения. Именно поэтому важно уделять больше внимания вопросам отдыха наших воинов, доукомплектованию вооружением и военной техникой и восстановлению боеспособности бригад в целом.

Этот процесс уже запущен и в дальнейшем будет только наращиваться. Усиливаем оборонительные способности, чтобы и дальше уничтожать врага и приближать победу, — резюмировал Александр Сырский. Поделиться

Что Сырский говорит о ситуации на передовой

Главком ВСУ Александр Сырский во время разговора с главой штаба армии Франции Тьери Бюркаром отметил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на восточном фронте и остановить наступление оккупационной армии РФ.