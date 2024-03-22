Сырский сделал заявление о масштабных изменениях в Силах обороны

В Вооруженных Силах Украины идет оптимизация военных организационных структур, непосредственно участвующих в отражении широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.
В Украине анонсировали масштабные изменения в Силах обороны
По словам главкома, в настоящее время, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мер – упростить и максимально повысить качество и оперативность управления.
Один из приоритетов Александра Сырского – налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад.
В частности, по мнению главы украинской армии, некоторые воинские части принимают участие в отражении вооруженной агрессии РФ с первых дней широкомасштабного вторжения. Именно поэтому важно уделять больше внимания вопросам отдыха наших воинов, доукомплектованию вооружением и военной техникой и восстановлению боеспособности бригад в целом.
Что Сырский говорит о ситуации на передовой
Главком ВСУ Александр Сырский во время разговора с главой штаба армии Франции Тьери Бюркаром отметил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на восточном фронте и остановить наступление оккупационной армии РФ.
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