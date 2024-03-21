Главком ВСУ Александр Сырский во время разговора с главой штаба армии Франции Тьери Бюркаром отметил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на восточном фронте и остановить наступление оккупационной армии РФ.

Что Сырский говорит о ситуации на передовой

Провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром, отмечает Сырский. Поделиться

Он отметил, что во время телефонного разговора обсуждалась ситуация на фронте, в частности, вопрос стабилизации украинскими военными линии фронта на востоке.

Поблагодарил Правительство Французской Республики и французский народ за постоянную и последовательную поддержку Украины. Отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции, — добавил главком ВСУ. Поделиться

Что известно о встрече Сырского с чиновниками НАТО

По информации Главкома ВСУ, он обсудил срочные потребности Украины в войне с главой военного комитета НАТО, адмиралом Робом Бауэром.

Среди ключевых приоритетов остается потребность в боеприпасах и системах ПВО.

Сырский проинформировал, что во время встречи с делегацией НАТО кроме разговора о ключевых потребностях Украины он также обсудил с делегацией ситуацию на поле боя.

Он поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку. После встречи участники почтили у Стены памяти воинов, погибших за Украину.