Главком ВСУ Александр Сырский во время разговора с главой штаба армии Франции Тьери Бюркаром отметил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на восточном фронте и остановить наступление оккупационной армии РФ.
Что Сырский говорит о ситуации на передовой
Он отметил, что во время телефонного разговора обсуждалась ситуация на фронте, в частности, вопрос стабилизации украинскими военными линии фронта на востоке.
Что известно о встрече Сырского с чиновниками НАТО
По информации Главкома ВСУ, он обсудил срочные потребности Украины в войне с главой военного комитета НАТО, адмиралом Робом Бауэром.
Среди ключевых приоритетов остается потребность в боеприпасах и системах ПВО.
Сырский проинформировал, что во время встречи с делегацией НАТО кроме разговора о ключевых потребностях Украины он также обсудил с делегацией ситуацию на поле боя.
Он поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку. После встречи участники почтили у Стены памяти воинов, погибших за Украину.
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