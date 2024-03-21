Сырский провел встречу с главой военного комитета НАТО. Что обсудили
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский провел встречу с главой военного комитета НАТО. Что обсудили

Александр Сырский
Сырский
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел встречу с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Что обсудили Сырский с председателем военного комитета НАТО

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что проинформировал Бауэра о ситуации на поле боя.

Обсудили главные нужды сил обороны Украины. Ключевые приоритеты — боеприпасы и противовоздушная оборона.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Он отметил, что поблагодарил коллег из НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины.

После встречи участники почтили у Стены памяти воинов, погибших за Украину.

Что известно о боеприпасах для Украины

Отметим, одной из главных потребностей украинских защитников сейчас артиллерийские снаряды. Их нехватка повлекла за собой потерю нескольких населенных пунктов с начала 2024 года, в частности Авдеевки.

В прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла вне Евросоюза 800 тысяч снарядов, которые можно передать Украине. Для этого нужно финансирование.

Ряд стран Запада уже выделили деньги на такую инициативу. Как рассказал 20 марта премьер-министр Украины Денис Шмигаль, первые снаряды в рамках чешской инициативы наша страна получит в апреле.

21 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна поможет доставить в Украину снаряды, купленные в рамках инициативы Чехии.

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