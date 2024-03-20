Чехия отправит Украине 300 тыс боеприпасов к июню

Первые 300 тысяч снарядов позволят ВСУ получить несколько месяцев передышки

Сейчас у страны есть 300 тысяч снарядов, которые позволят ВСУ получить "жизненно важные несколько месяцев передышки" на линии фронта, и которые наша страна получит до июня.

У нас есть прямой опыт 40-летнего пребывания в качестве сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки, чтобы обуздать Пражскую весну, — сказал Липовский, добавляя, что Чехия не смогла стоять в стороне, в то время как Украина осталась без военной. поддержки. Поделиться

Чехия собрала деньги на первую партию боеприпасов для Украины

Чехия собрала достаточно средств для закупки первой партии снарядов для Украины, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в пятницу, 8 марта.

Я благодарю всех стран, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Пока нам удалось собрать достаточно денег, чтобы закупить первую партию артиллерийских снарядов в 300 тысяч единиц, — написал он в Х. Поделиться

При этом Фиала подчеркнул, что правительство Чехии стремится добиться значительно большего результата и на этом работа и помощь Украине не заканчивается.

Мы продолжаем искать партнеров, чтобы и дальше поддерживать Украину в ее мужественной борьбе с российским агрессором, — отметил он. Поделиться