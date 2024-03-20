Чехия отправит Украине 300 тыс боеприпасов к июню

Чехия "на грани" снабжения Украины тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил тамошний министр иностранных дел Ян Липовский.
Первые 300 тысяч снарядов позволят ВСУ получить несколько месяцев передышки
Сейчас у страны есть 300 тысяч снарядов, которые позволят ВСУ получить "жизненно важные несколько месяцев передышки" на линии фронта, и которые наша страна получит до июня.
Чехия собрала деньги на первую партию боеприпасов для Украины
Чехия собрала достаточно средств для закупки первой партии снарядов для Украины, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в пятницу, 8 марта.
При этом Фиала подчеркнул, что правительство Чехии стремится добиться значительно большего результата и на этом работа и помощь Украине не заканчивается.
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