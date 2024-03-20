Чехия отправит Украине 300 тыс боеприпасов к июню
Категория
Мир
Дата публикации

Чехия отправит Украине 300 тыс боеприпасов к июню

боеприпас
Читати українською
Источник:  The Guardian

Чехия "на грани" снабжения Украины тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил тамошний министр иностранных дел Ян Липовский.

Первые 300 тысяч снарядов позволят ВСУ получить несколько месяцев передышки

Сейчас у страны есть 300 тысяч снарядов, которые позволят ВСУ получить "жизненно важные несколько месяцев передышки" на линии фронта, и которые наша страна получит до июня.

У нас есть прямой опыт 40-летнего пребывания в качестве сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки, чтобы обуздать Пражскую весну, — сказал Липовский, добавляя, что Чехия не смогла стоять в стороне, в то время как Украина осталась без военной. поддержки.

Чехия собрала деньги на первую партию боеприпасов для Украины

Чехия собрала достаточно средств для закупки первой партии снарядов для Украины, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в пятницу, 8 марта.

Я благодарю всех стран, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Пока нам удалось собрать достаточно денег, чтобы закупить первую партию артиллерийских снарядов в 300 тысяч единиц, — написал он в Х.

При этом Фиала подчеркнул, что правительство Чехии стремится добиться значительно большего результата и на этом работа и помощь Украине не заканчивается.

Мы продолжаем искать партнеров, чтобы и дальше поддерживать Украину в ее мужественной борьбе с российским агрессором, — отметил он.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия нашла средства на 800 тысяч снарядов для ВСУ
снаряды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия нашла дополнительные сотни тысяч боеприпасов для Украины — WSJ
боеприпасы
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия предложит ЕС официально запретить импорт зерна из РФ и Беларуси
Зерно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?