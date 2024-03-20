Чехія відправить Україні 300 тис боєприпасів до червня

Чехія "на межі" постачання Україні тисяч артилерійських боєприпасів, заявив тамтешній міністр закордонних справ Ян Ліпавський.
Перші 300 тисяч снарядів дозволять ЗСУ отримати кілька місяців перепочинку
Зараз країна має 300 тисяч снарядів, які дозволять ЗСУ отримати "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту, і які наша країна отримає до червня.
Чехія зібрала гроші на першу партію боєприпасів для України
Чехія зібрала достатньо коштів для закупівлі першої партії снарядів для України, повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у п’ятницю, 8 березня.
При цьому Фіала підкреслив, що уряд Чехії прагне досягти значно більшого результату і на цьому робота та допомога Україні не закінчується.
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