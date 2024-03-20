Чехія відправить Україні 300 тис боєприпасів до червня

Чехія "на межі" постачання Україні тисяч артилерійських боєприпасів, заявив тамтешній міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Перші 300 тисяч снарядів дозволять ЗСУ отримати кілька місяців перепочинку

Зараз країна має 300 тисяч снарядів, які дозволять ЗСУ отримати "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту, і які наша країна отримає до червня.

У нас є прямий досвід 40-річного перебування як сателіта Москви, країни, в яку в 1968 році вторглися російські танки, щоб приборкати Празьку весну, — сказав Ліпавський, додаючи, що Чехія не змогла стояти осторонь в той час, як Україна залишилася без військової підтримки. Поширити

Чехія зібрала гроші на першу партію боєприпасів для України

Чехія зібрала достатньо коштів для закупівлі першої партії снарядів для України, повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у п’ятницю, 8 березня.

Я дякую всім країнам, які наразі приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Наразі нам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію артилерійських снарядів у 300 тисяч одиниць, — написав він у Х. Поширити

При цьому Фіала підкреслив, що уряд Чехії прагне досягти значно більшого результату і на цьому робота та допомога Україні не закінчується.

Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її мужній боротьбі з російським агресором, — зазначив він. Поширити