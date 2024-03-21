Сирський провів зустріч з головою військового комітету НАТО. Що обговорили

Що обговорили Сирський з головою військового комітету НАТО

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що поінформував Бауера про ситуацію на полі бою.

Обговорили головні потреби сил оборони України. Ключові пріоритети — боєприпаси та протиповітряна оборона. Олександр Сирский Головнокомандувач Збройних сил України

Він зазначив, що подякував колегам з НАТО за всебічну та послідовну підтримку України.

Після зустрічі учасники вшанували біля Стіни пам'яті воїнів, які загинули за Україну.

Що відомо про боєприпаси для України

Зазначимо, однією з головних потреб українських захисників зараз є артилерійські снаряди. Їх брак спричинив втрату кількох населених пунктів з початку 2024 року, зокрема Авдіївки.

Минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла поза Євросоюзом 800 тисяч снарядів, які можна передати Україні. Для цього потрібне фінансування.

Низка країн Заходу вже виділила гроші на таку ініціативу. Як розповів 20 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перші снаряди у рамках чеської ініціативи наша країна отримає у квітні.