Сырский раскрыл приоритеты преимущества ВСУ над армией РФ

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что Силы обороны, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент – на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления.

Дроны являются приоритетом для ВСУ

Развитие применения беспилотных систем является приоритетом для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Об этом сообщается в Facebook главнокомандующего ВСУ.

Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет. В Вооруженных силах Украины за это направление отвечает мой заместитель Герой Украины полковник Вадим Сухаревский. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как отметил главнокомандующий, они вместе с Сухаревским работают над ускорением внедрения технологических инновационных решений и обеспечения институциональной устойчивости и адаптивности определенных органов военного управления сил обороны.

Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное превосходство над количественно превосходящим противником. Подходим комплексно к планированию наших потребностей, прежде всего учитывая актуальный опыт с поля боя. Поделиться

Однако, по словам Сырского, важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации, является сохранение жизни наших военных.

Дроны украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. Он также отмечал, что скоро появятся технологии, позволяющие военным управлять дронами, находясь вдали от фронта.