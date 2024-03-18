Сирський розкрив пріоритети переваги ЗСУ над армією РФ

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент — на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо.
Дрони є пріоритетом для ЗСУ
Розвиток застосування безпілотних систем наразі є пріоритетом для головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
Про це повідомляється у Facebook головнокомандувача ЗСУ.
Як зазначив головнокомандувач, вони разом з Сухаревським працюють над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління Сил оборони.
Однак, за словами Сирського, найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації є збереження життя наших військових.
Дрони українського виробництва
На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.
Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".
За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.
Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. Він також зазначав, що скоро з'являться технології, які дозволять військовим керувати дронами, перебуваючи далеко від фронту.
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