Сирський розкрив пріоритети переваги ЗСУ над армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський розкрив пріоритети переваги ЗСУ над армією РФ

Олександр Сирський
Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент — на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо.

Дрони є пріоритетом для ЗСУ

Розвиток застосування безпілотних систем наразі є пріоритетом для головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Про це повідомляється у Facebook головнокомандувача ЗСУ.

Технології та технологічність — це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому, розвиток застосування безпілотних систем — це мій пріоритет. У Збройних силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначив головнокомандувач, вони разом з Сухаревським працюють над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління Сил оборони.

Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником.Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою.

Однак, за словами Сирського, найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації є збереження життя наших військових.

Дрони українського виробництва

На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. Він також зазначав, що скоро з'являться технології, які дозволять військовим керувати дронами, перебуваючи далеко від фронту.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна протягом 2024 року має вийти на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності.

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