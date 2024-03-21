Головком ЗСУ Олександр Сирський під час розмови з главою штабу армії Франції Тьєрі Бюркаром зазначив, що українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію на східному фронті та зупинити наступ окупаційної армії РФ.

Що Сирський каже про ситуацію на передовій

Провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром, — зазначає Сирський. Поширити

Він зазначив, що під час телефонної розмови обговорювалась ситуація на фронті, зокрема питання стабілізації українськими військовими лінії фронту на сході.

Подякував Уряду Французької Республіки та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України. Окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції, — додав головком ЗСУ. Поширити

Що відомо про зустріч Сирського з високопосадовцями НАТО

За інформацією Головкома ЗСУ, він обговорив нагальні потреби України у війні з главою військового комітету НАТО, адміралом Робом Бауером.

Серед ключових пріоритетів залишається потреба у боєприпасах та системах ППО.

Сирський проінформував, що під час зустрічі із делегацією НАТО, окрім розмови про ключові потреби України, він також обговорив із делегацією ситуацію на полі бою.

Він подякував колегам з НАТО за всебічну та послідовну підтримку. Після зустрічі учасники вшанували біля Стіни пам'яті воїнів, які загинули за Україну.