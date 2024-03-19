Сирський показав найбільш яскраві епізоди знищення техніки армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський показав найбільш яскраві епізоди знищення техніки армії РФ — відео

Олександр Сирський
ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав яскраві епізоди знищення російської техніки та озброєння.

Що відомо про знищення техніки армії РФ

Яскраві епізоди знищення ворожої техніки та озброєння. Наші бійці не дають ворогу реалізувати його плани, — зазначив головнокомандувач в описі до відео.

Що відомо про втрати армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 432 390 військових.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 840 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6819 (+10) од,

  • бойових броньованих машин — 13049 (+35) од,

  • артилерійських систем — 10698 (+30) од,

  • РСЗВ — 1017 (+0) од,

  • засобів ППО — 721 (+1) од,

  • літаків — 347 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8318 (+10),

  • крилатих ракет — 1922 (+0),

  • кораблів/катерів — 26 (+0) од,

  • підводних човнів/ submarines — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14191 (+50) од,

  • спеціальної техніки — 1735 (+4).

Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Оріхівському напрямку захисники відбили 9 атак на позиції наших захисників біля населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області, — зазначає Генштаб.

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