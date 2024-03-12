Що відомо про втрату Росією контролю над власною територією поблизу Кордону

За інформацією аналітиків проекту DeepStateMAP, площа так званих “сірих” зон на території Бєлгородської та Курської областей вже сягнула 41,8 кв кілометрів.

Добровольці діють у прикордонних населених пунктах Тьоткіно у Курській області, Глотове, Лозова Рудка, Нехотіївка, Нова Таволжанка у Бєлгородській області.

Як прорив російського кордону добровольцями ЛСР та РДК може вплинути на вибори в Росії

За словами військового аналітика Дениса Поповича, прорив добровольчими батальйонами російського кордону на території Курської та Бєлгородської областей може стати поганим інформаційним фоном напередодні так званих президентських виборів в РФ.

За його словами, кремлівська злочинна диктатура знищила будь-яку опозиційну діяльність, вбила політичного в’язня Олексія Навального, унеможливила висування альтернативних кандидатів, а тут ще й прорив добровольчими батальойнами російського кордону.

Оглядач додав, що останніми місяцями російські добровольці готувалися доволі активно.

Хоч вони особливо цю підготовку не афішували, але робили натяки на те, що вона триває. Очевидно, ми зараз можемо бачити результат цієї підготовки. З військової точки зору захоплення селища Тьоткіне абсолютно незначне, це клаптик землі фактично у порівнянні з величезною територією РФ, - підкреслив Попович. Поширити

Він зазначив, що тут треба розуміти, чи триватиме наступ добровольчих батальйонів у глиб Росії.

Попович зазначив, що все залежатиме від подальшого напрямку наступу добровольців та того, які сили його підтримають.

При цьому додав, що в емоційному плані це дуже важлива для нас ситуація і "тут треба пошуміти добряче".

Попович наголосив, що захоплення селища Тьоткіне не сприятиме розпаду Росії.

Він зазначив, що треба знати кінцеву мету цієї операції – це просто щоб зайти на територію РФ, здійняти трохи галасу і відступити? Чи, можливо, ця "бавовна" на території РФ є частиною пазла.