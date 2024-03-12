РФ потеряла контроль над 40-километровым участком границы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

РФ потеряла контроль над 40-километровым участком границы

Военный РФ
Читати українською
Источник:  DeepState

В результате прорыва российской границы бойцами добровольческих группировок легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" РФ потеряла контроль на 40 кв километрами собственной территории.

Что известно о потере Россией контроля над собственной территорией вблизи Границы

По информации аналитиков проекта DeepStateMAP, площадь так называемых серых зон на территории Белгородской и Курской областей уже достигла 41,8 кв километров.

Добровольцы действуют в приграничных населенных пунктах Теткино в Курской области, Глотово, Лозовая Рудка, Нехотеевка, Новая Таволжанка в Белгородской области.

Как прорыв российской границы добровольцами ЛСР и РДК может повлиять на выборы в России

По словам военного аналитика Дениса Поповича, прорыв добровольческими батальонами российской границы на территории Курской и Белгородской областей может стать плохим информационным фоном в преддверии так называемых президентских выборов в РФ.

По его словам, кремлевская преступная диктатура уничтожила любую оппозиционную деятельность, убила политзаключенного Алексея Навального, сделала невозможным выдвижение альтернативных кандидатов, а тут еще и прорыв добровольческими батальйнами российской границы.

Обозреватель добавил, что в последние месяцы российские добровольцы готовились достаточно активно.

Хотя они особо эту подготовку не афишировали, делали намеки на то, что она продолжается. Очевидно, что мы сейчас можем видеть результат этой подготовки. С военной точки зрения захват поселка Теткино совершенно незначительный, это клочок земли фактически по сравнению с огромной территорией РФ, - подчеркнул Попович.

Он отметил, что здесь нужно понимать, продолжится ли наступление добровольческих батальонов в глубь России.

Попович отметил, что все зависит от дальнейшего направления наступления добровольцев и того, какие силы его поддержат.

При этом добавил, что в эмоциональном плане это очень важная для нас ситуация и "здесь надо пошуметь изрядно".

Попович подчеркнул, что захват поселка Теткино не будет способствовать распаду России.

Он отметил, что нужно знать конечную цель этой операции – это просто чтобы зайти на территорию РФ, поднять немного шума и отступить? Или, возможно, этот "хлопок" на территории РФ является частью пазла.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Операция "Декабрь". РДК готовили освобождение Навального — детали
РДК
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли на Курщину и Белгородщину — видео
ЛСР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы РДК показали, как танком прорывали оборону государственной границы России — видео
Бойцы РДК показали, как танком прорывали оборону государственной границы России — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?