В результате прорыва российской границы бойцами добровольческих группировок легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" РФ потеряла контроль на 40 кв километрами собственной территории.

Что известно о потере Россией контроля над собственной территорией вблизи Границы

По информации аналитиков проекта DeepStateMAP, площадь так называемых серых зон на территории Белгородской и Курской областей уже достигла 41,8 кв километров.

Добровольцы действуют в приграничных населенных пунктах Теткино в Курской области, Глотово, Лозовая Рудка, Нехотеевка, Новая Таволжанка в Белгородской области.

Как прорыв российской границы добровольцами ЛСР и РДК может повлиять на выборы в России

По словам военного аналитика Дениса Поповича, прорыв добровольческими батальонами российской границы на территории Курской и Белгородской областей может стать плохим информационным фоном в преддверии так называемых президентских выборов в РФ.

По его словам, кремлевская преступная диктатура уничтожила любую оппозиционную деятельность, убила политзаключенного Алексея Навального, сделала невозможным выдвижение альтернативных кандидатов, а тут еще и прорыв добровольческими батальйнами российской границы.

Обозреватель добавил, что в последние месяцы российские добровольцы готовились достаточно активно.

Хотя они особо эту подготовку не афишировали, делали намеки на то, что она продолжается. Очевидно, что мы сейчас можем видеть результат этой подготовки. С военной точки зрения захват поселка Теткино совершенно незначительный, это клочок земли фактически по сравнению с огромной территорией РФ, - подчеркнул Попович. Поделиться

Он отметил, что здесь нужно понимать, продолжится ли наступление добровольческих батальонов в глубь России.

Попович отметил, что все зависит от дальнейшего направления наступления добровольцев и того, какие силы его поддержат.

При этом добавил, что в эмоциональном плане это очень важная для нас ситуация и "здесь надо пошуметь изрядно".

Попович подчеркнул, что захват поселка Теткино не будет способствовать распаду России.

Он отметил, что нужно знать конечную цель этой операции – это просто чтобы зайти на территорию РФ, поднять немного шума и отступить? Или, возможно, этот "хлопок" на территории РФ является частью пазла.