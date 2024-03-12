В результате прорыва российской границы бойцами добровольческих группировок легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" РФ потеряла контроль на 40 кв километрами собственной территории.
Что известно о потере Россией контроля над собственной территорией вблизи Границы
По информации аналитиков проекта DeepStateMAP, площадь так называемых серых зон на территории Белгородской и Курской областей уже достигла 41,8 кв километров.
Добровольцы действуют в приграничных населенных пунктах Теткино в Курской области, Глотово, Лозовая Рудка, Нехотеевка, Новая Таволжанка в Белгородской области.
Как прорыв российской границы добровольцами ЛСР и РДК может повлиять на выборы в России
По словам военного аналитика Дениса Поповича, прорыв добровольческими батальонами российской границы на территории Курской и Белгородской областей может стать плохим информационным фоном в преддверии так называемых президентских выборов в РФ.
По его словам, кремлевская преступная диктатура уничтожила любую оппозиционную деятельность, убила политзаключенного Алексея Навального, сделала невозможным выдвижение альтернативных кандидатов, а тут еще и прорыв добровольческими батальйнами российской границы.
Обозреватель добавил, что в последние месяцы российские добровольцы готовились достаточно активно.
Он отметил, что здесь нужно понимать, продолжится ли наступление добровольческих батальонов в глубь России.
Попович отметил, что все зависит от дальнейшего направления наступления добровольцев и того, какие силы его поддержат.
При этом добавил, что в эмоциональном плане это очень важная для нас ситуация и "здесь надо пошуметь изрядно".
Попович подчеркнул, что захват поселка Теткино не будет способствовать распаду России.
Он отметил, что нужно знать конечную цель этой операции – это просто чтобы зайти на территорию РФ, поднять немного шума и отступить? Или, возможно, этот "хлопок" на территории РФ является частью пазла.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-