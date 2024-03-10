За інформацією командувача Сухопутних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом тижня окупаційна армія РФ втратила в Україні більше 7 тис військових та понад 1 тис 300 одиниць техніки.

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня

Зазначається, що російські окупанти втратили 7 тис 260 загарбників та 1 тис 321 одиницю військової техніки.

Серед іншого:

91 танк;

211 бойових броньованих машин;

278 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

13 установок ППО;

1 ворожий корабель;

420 одиниць автотехніки;

52 одиниці спецтехніки.

Окрім цього українські військові знищили 4 ворожі ракети та 239 дронів.

Як ЗСУ зупиняють просування окупаційної армії РФ

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, Україна, скоріш за все, прискорила будівництво оборонних укріплень одразу на кількох ключових ділянках фронту.

Зазначається, що це зменшить потенціал ймовірного просування окупаційної російської армії.

Зокрема, оборонні позиції ЗСУ включають:

протитанкові "зуби дракона";

рови;

піхотні окопи;

мінні поля;

укріплені позиції.

Цілком ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках її поточних наступальних операцій, - підкреслюють представники розвідки Міноборони Британії. Поширити

Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер війни, у зв'язку з чим "будь-яка спроба прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами".

За інформацією командувача Нацгвардії України Олександра Півненка, підрозділи нацгвардійців відбили атаку армії РФ на півдні України та зупинили просування двох колон ворожої техніки.

Аеророзвідники бригади Нацгвардії "Спартан" виявили дві колони техніки окупантів на півдні України, які рухалися у бік позицій українських захисників.

За словами командувача, першими окупанти відчули на собі гнів української артилерії, яка влучними пострілами змусила військових злочинців армії РФ знизити темп наступу.

У цей час пілоти ударних дронів підняли у повітря дрони.

У результаті бойової роботи дві одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів, ще дві одиниці - знищені за допомогою артилерії.

Весь особовий склад російських окупантів було ліквідовано.