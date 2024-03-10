По информации командующего Сухопутными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение недели оккупационная армия РФ потеряла в Украине более 7 тыс военных и более 1 тыс 300 единиц техники.

Что известно о потерях армии РФ в течение недели

Отмечается, что российские оккупанты потеряли 7 тыс. 260 захватчиков и 1 тыс. 321 единицу военной техники.

Среди прочего:

91 танк;

211 боевых бронированных машин;

278 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

13 установок ПВО;

1 вражеский корабль;

420 единиц автотехники;

52 единицы спецтехники.

Кроме этого украинские военные уничтожили 4 вражеских ракета и 239 дронов.

Как ВСУ останавливают продвижение оккупационной армии РФ

По информации разведки Минобороны Великобритании, Украина, скорее всего, ускорила строительство оборонительных укреплений на нескольких ключевых участках фронта.

Отмечается, что это снизит потенциал вероятного продвижения оккупационной российской армии.

В частности, оборонные позиции ВСУ включают:

противотанковые "зубы дракона";

рвы;

пехотные окопы;

минные поля;

укрепленные позиции.

По всей вероятности, расширение оборонных линий уменьшит способность России продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках ее текущих наступательных операций, - подчеркивают представители разведки Минобороны Британии. Поделиться

Создание основных оборонных позиций свидетельствует об изнуряющем характере войны, в связи с чем "любая попытка прорыва с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями".

По информации командующего Нацгвардией Украины Александра Пивненко, подразделения нацгвардейцев отразили атаку армии РФ на юге Украины и остановили продвижение двух колонн вражеской техники.

Аэроразведчики бригады Нацгвардии "Спартан" обнаружили две колонны техники окупантов на юге Украины, которые двигались в сторону позиций украинских защитников.

По словам командующего, первыми оккупанты почувствовали на себе гнев украинской артиллерии, которая точными выстрелами заставила военных преступников армии РФ снизить темп наступления.

В это время пилоты ударных дронов подняли в атмосферу дроны.

В результате боевой работы две единицы вражеской техники были поражены пилотами ударных авиационных комплексов, еще две единицы уничтожены с помощью артиллерии.

Весь личный состав русских окупантов был ликвидирован.