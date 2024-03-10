У РФ стрімко зростають кладовища через втрати у війні проти України — The Telegraph
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У РФ стрімко зростають кладовища через втрати у війні проти України — The Telegraph

Кладовище
Джерело:  The Telegraph

Журналісти видання  The Telegraph за допомогою супутникових знімків проаналізували стрімке збільшення кладовищ на території РФ, пов'язане із численними втратами у війні проти України.

Що відомо про стрімке зростання кладовищ на території РФ

Зображення лише однієї частини московського Тульського кладовища, наприклад, показують, що кількість могил зросла приблизно в чотири рази з жовтня 2021 року по квітень 2023 року. На сусідньому Богородському кладовищі за цей час додали цілу нову секцію, мабуть, потроївши його розмір, - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що обидва кладовища розміщуються поблизу Рязані, де базуються підрозділи 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії злочинної армії РФ.

Зазначається, що ця дивізія брала участь у боях в Україні на початку вторгнення, а потім була відправлена на штурми Бахмута разом із підрозділами ПВК “Вагнер”.

Зазначається, що найбільше нових могил помічено на цвинтарях, де ховають військових елітних підрозділів.

  • Гвардійської повітряно-десантної дивізії;

  • Гвардійської моторизованої дивізії;

  • ПВК "Вагнера".

Ближнє кладовище поблизу Феодосії і Михайлівське кладовище поблизу Ставрополя пов'язані з 7-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією, яка теж воювала з початку повномасштабного вторгнення. І засвітилася під Херсоном і Миколаєвом. Торік її бійці втратили 49 солдатів за один день, - підкреслюють автори матеріалу.

При цьому журналісти зазначають, що кладовище Алабіно у Підмосков’ї пов’язане із підрозділами 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, яка намагалась оточити Чернігів на початку війни.

Під час оточення у лютому 2022 року понад 150 бійців підрозділу загинули, близько 300 потрапили в полон.

Для окупантів висновок невтішний: за два роки на одному місці могил побільшало в 4 рази.

Я не здивований явним зростанням кладовищ біля баз, оскільки Росія наразі втрачає понад 900 військових на день за мінімальних територіальних здобутків. Про це свідчать втрати росіян у боях за Авдіївку, де загинуло понад 16 тисяч їхніх бійців, - зазначає у коментарі журналістам видання колишній офіцер розвідки британської армії та планувальник НАТО Філіп Інгрем.

Як на Заході оцінюють втрати армії РФ в Україні

Журналісти видання аналізують втрати злочинної армії РФ, посилаючись на супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

За інформацією розслідувачів видання The Economist, близько чверті загиблих російських солдатів перебувають у регулярних військових частинах, ще чверть – новомобілізовані або добровольці, а решта – засуджені, у складі приватних військових груп або невідомі.

В Міноборони Великої Британії зазначають, що втрати окупаційної армії РФ вбитими складають близько 70 тис військових.

У США зазначають, що кількість загиблих російських військових у війні проти України може складати до 120 тис військових.

Реальність для росіян така, що збільшення розміру цих кладовищ не повністю відображає справжню кількість загиблих. Кладовища або знову збільшаться, або доведеться розбудовувати новідля російської влади не є пріоритетом репатріація тіл, оскільки вона не хоче виплачувати компенсації сім'ям загиблих і прагне приховати справжній масштаб жертв. Тому тіла окупантів лишаються лежати в степах України, - зазначає Філіп Інгрем.

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