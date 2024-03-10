Журналісти видання The Telegraph за допомогою супутникових знімків проаналізували стрімке збільшення кладовищ на території РФ, пов'язане із численними втратами у війні проти України.
Що відомо про стрімке зростання кладовищ на території РФ
Зазначається, що обидва кладовища розміщуються поблизу Рязані, де базуються підрозділи 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії злочинної армії РФ.
Зазначається, що ця дивізія брала участь у боях в Україні на початку вторгнення, а потім була відправлена на штурми Бахмута разом із підрозділами ПВК “Вагнер”.
Зазначається, що найбільше нових могил помічено на цвинтарях, де ховають військових елітних підрозділів.
Гвардійської повітряно-десантної дивізії;
Гвардійської моторизованої дивізії;
ПВК "Вагнера".
При цьому журналісти зазначають, що кладовище Алабіно у Підмосков’ї пов’язане із підрозділами 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, яка намагалась оточити Чернігів на початку війни.
Під час оточення у лютому 2022 року понад 150 бійців підрозділу загинули, близько 300 потрапили в полон.
Для окупантів висновок невтішний: за два роки на одному місці могил побільшало в 4 рази.
Як на Заході оцінюють втрати армії РФ в Україні
Журналісти видання аналізують втрати злочинної армії РФ, посилаючись на супутникові знімки компанії Maxar Technologies.
За інформацією розслідувачів видання The Economist, близько чверті загиблих російських солдатів перебувають у регулярних військових частинах, ще чверть – новомобілізовані або добровольці, а решта – засуджені, у складі приватних військових груп або невідомі.
В Міноборони Великої Британії зазначають, що втрати окупаційної армії РФ вбитими складають близько 70 тис військових.
У США зазначають, що кількість загиблих російських військових у війні проти України може складати до 120 тис військових.
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