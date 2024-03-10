Журналісти видання The Telegraph за допомогою супутникових знімків проаналізували стрімке збільшення кладовищ на території РФ, пов'язане із численними втратами у війні проти України.

Що відомо про стрімке зростання кладовищ на території РФ

Зображення лише однієї частини московського Тульського кладовища, наприклад, показують, що кількість могил зросла приблизно в чотири рази з жовтня 2021 року по квітень 2023 року. На сусідньому Богородському кладовищі за цей час додали цілу нову секцію, мабуть, потроївши його розмір, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що обидва кладовища розміщуються поблизу Рязані, де базуються підрозділи 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії злочинної армії РФ.

Зазначається, що ця дивізія брала участь у боях в Україні на початку вторгнення, а потім була відправлена на штурми Бахмута разом із підрозділами ПВК “Вагнер”.

Зазначається, що найбільше нових могил помічено на цвинтарях, де ховають військових елітних підрозділів.

Гвардійської повітряно-десантної дивізії;

Гвардійської моторизованої дивізії;

ПВК "Вагнера".

Ближнє кладовище поблизу Феодосії і Михайлівське кладовище поблизу Ставрополя пов'язані з 7-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією, яка теж воювала з початку повномасштабного вторгнення. І засвітилася під Херсоном і Миколаєвом. Торік її бійці втратили 49 солдатів за один день, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

При цьому журналісти зазначають, що кладовище Алабіно у Підмосков’ї пов’язане із підрозділами 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, яка намагалась оточити Чернігів на початку війни.

Під час оточення у лютому 2022 року понад 150 бійців підрозділу загинули, близько 300 потрапили в полон.

Для окупантів висновок невтішний: за два роки на одному місці могил побільшало в 4 рази.

Я не здивований явним зростанням кладовищ біля баз, оскільки Росія наразі втрачає понад 900 військових на день за мінімальних територіальних здобутків. Про це свідчать втрати росіян у боях за Авдіївку, де загинуло понад 16 тисяч їхніх бійців, - зазначає у коментарі журналістам видання колишній офіцер розвідки британської армії та планувальник НАТО Філіп Інгрем. Поширити

Як на Заході оцінюють втрати армії РФ в Україні

Журналісти видання аналізують втрати злочинної армії РФ, посилаючись на супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

За інформацією розслідувачів видання The Economist, близько чверті загиблих російських солдатів перебувають у регулярних військових частинах, ще чверть – новомобілізовані або добровольці, а решта – засуджені, у складі приватних військових груп або невідомі.

В Міноборони Великої Британії зазначають, що втрати окупаційної армії РФ вбитими складають близько 70 тис військових.

У США зазначають, що кількість загиблих російських військових у війні проти України може складати до 120 тис військових.