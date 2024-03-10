Журналисты издания The Telegraph с помощью спутниковых снимков проанализировали стремительное увеличение кладбищ на территории РФ, связанное с многочисленными потерями в войне против Украины.

Что известно о стремительном росте кладбищ на территории РФ

Изображения только одной части московского Тульского кладбища, например, показывают, что количество могил выросло примерно в четыре раза с октября 2021 по апрель 2023 года. На соседнем Богородском кладбище за это время добавили целую новую секцию, видимо, утроив его размер, говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что оба кладбища находятся вблизи Рязани, где базируются подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии преступной армии РФ.

Отмечается, что эта дивизия участвовала в боях в Украине в начале вторжения, а затем была отправлена на штурмы Бахмута вместе с подразделениями ПИК "Вагнер".

Отмечается, что больше новых могил замечено на кладбищах, где хоронят военных элитных подразделений.

Гвардейской воздушно-десантной дивизии;

Гвардейской моторизованной дивизии;

ППК "Вагнера".

Ближнее кладбище вблизи Феодосии и Михайловское кладбище вблизи Ставрополя связаны с 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, тоже воевавшим с начала полномасштабного вторжения. И засветилась под Херсоном и Николаевом. В прошлом году ее бойцы потеряли 49 солдат за один день, подчеркивают авторы материала. Поделиться

При этом журналисты отмечают, что кладбище Алабино в Подмосковье связано с подразделениями 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая пыталась оцепить Чернигов в начале войны.

Во время оцепления в феврале 2022 года более 150 бойцов подразделения погибли, около 300 попали в плен.

Для оккупантов вывод неутешителен: за два года на одном месте могил увеличилось в 4 раза.

Я не удивлен явным ростом кладбищ у баз, поскольку Россия сейчас теряет более 900 военных в день из-за минимальных территориальных достижений. Об этом свидетельствуют потери россиян в боях за Авдеевку, где погибли более 16 тысяч их бойцов, - отмечает в комментарии журналистам издание бывший офицер разведки британской армии и планировщик НАТО Филипп Ингрем. Поделиться

Как на Западе оценивают потери армии РФ в Украине

Журналисты издания анализируют потери преступной армии РФ, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

По информации расследователей издания The Economist, около четверти погибших российских солдат находятся в регулярных воинских частях, еще четверть – новомобилизованные или добровольцы, а остальные осуждены, в составе частных военных групп или неизвестны.

В Минобороны Великобритании отмечают, что потери оккупационной армии РФ убитыми составляют около 70 тыс. военных.

В США отмечают, что количество погибших российских военных в войне против Украины может составлять до 120 тыс. военных.