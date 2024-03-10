В РФ стремительно растут кладбища из-за потерь в войне против Украины — The Telegraph
Категория
Мир
Дата публикации

В РФ стремительно растут кладбища из-за потерь в войне против Украины — The Telegraph

Кладбища военных в РФ
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Источник:  The Telegraph

Журналисты издания The Telegraph с помощью спутниковых снимков проанализировали стремительное увеличение кладбищ на территории РФ, связанное с многочисленными потерями в войне против Украины.

Что известно о стремительном росте кладбищ на территории РФ

Изображения только одной части московского Тульского кладбища, например, показывают, что количество могил выросло примерно в четыре раза с октября 2021 по апрель 2023 года. На соседнем Богородском кладбище за это время добавили целую новую секцию, видимо, утроив его размер, говорится в материале издания.

Отмечается, что оба кладбища находятся вблизи Рязани, где базируются подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии преступной армии РФ.

Отмечается, что эта дивизия участвовала в боях в Украине в начале вторжения, а затем была отправлена на штурмы Бахмута вместе с подразделениями ПИК "Вагнер".

Отмечается, что больше новых могил замечено на кладбищах, где хоронят военных элитных подразделений.

  • Гвардейской воздушно-десантной дивизии;

  • Гвардейской моторизованной дивизии;

  • ППК "Вагнера".

Ближнее кладбище вблизи Феодосии и Михайловское кладбище вблизи Ставрополя связаны с 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, тоже воевавшим с начала полномасштабного вторжения. И засветилась под Херсоном и Николаевом. В прошлом году ее бойцы потеряли 49 солдат за один день, подчеркивают авторы материала.

При этом журналисты отмечают, что кладбище Алабино в Подмосковье связано с подразделениями 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая пыталась оцепить Чернигов в начале войны.

Во время оцепления в феврале 2022 года более 150 бойцов подразделения погибли, около 300 попали в плен.

Для оккупантов вывод неутешителен: за два года на одном месте могил увеличилось в 4 раза.

Я не удивлен явным ростом кладбищ у баз, поскольку Россия сейчас теряет более 900 военных в день из-за минимальных территориальных достижений. Об этом свидетельствуют потери россиян в боях за Авдеевку, где погибли более 16 тысяч их бойцов, - отмечает в комментарии журналистам издание бывший офицер разведки британской армии и планировщик НАТО Филипп Ингрем.

Как на Западе оценивают потери армии РФ в Украине

Журналисты издания анализируют потери преступной армии РФ, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

По информации расследователей издания The Economist, около четверти погибших российских солдат находятся в регулярных воинских частях, еще четверть – новомобилизованные или добровольцы, а остальные осуждены, в составе частных военных групп или неизвестны.

В Минобороны Великобритании отмечают, что потери оккупационной армии РФ убитыми составляют около 70 тыс. военных.

В США отмечают, что количество погибших российских военных в войне против Украины может составлять до 120 тыс. военных.

Реальность для россиян такова, что увеличение размера этих кладбищ не полностью отражает количество погибших. Кладбища либо снова увеличатся, либо придется строить новые для российских властей не приоритет репатриации тел, поскольку она не хочет выплачивать компенсации семьям погибших и стремится скрыть настоящий масштаб жертв. Поэтому тела кафиров остаются лежать в степях Украины , - отмечает Филипп Ингрем.

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