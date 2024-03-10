Журналисты издания The Telegraph с помощью спутниковых снимков проанализировали стремительное увеличение кладбищ на территории РФ, связанное с многочисленными потерями в войне против Украины.
Что известно о стремительном росте кладбищ на территории РФ
Отмечается, что оба кладбища находятся вблизи Рязани, где базируются подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии преступной армии РФ.
Отмечается, что эта дивизия участвовала в боях в Украине в начале вторжения, а затем была отправлена на штурмы Бахмута вместе с подразделениями ПИК "Вагнер".
Отмечается, что больше новых могил замечено на кладбищах, где хоронят военных элитных подразделений.
Гвардейской воздушно-десантной дивизии;
Гвардейской моторизованной дивизии;
ППК "Вагнера".
При этом журналисты отмечают, что кладбище Алабино в Подмосковье связано с подразделениями 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая пыталась оцепить Чернигов в начале войны.
Во время оцепления в феврале 2022 года более 150 бойцов подразделения погибли, около 300 попали в плен.
Для оккупантов вывод неутешителен: за два года на одном месте могил увеличилось в 4 раза.
Как на Западе оценивают потери армии РФ в Украине
Журналисты издания анализируют потери преступной армии РФ, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
По информации расследователей издания The Economist, около четверти погибших российских солдат находятся в регулярных воинских частях, еще четверть – новомобилизованные или добровольцы, а остальные осуждены, в составе частных военных групп или неизвестны.
В Минобороны Великобритании отмечают, что потери оккупационной армии РФ убитыми составляют около 70 тыс. военных.
В США отмечают, что количество погибших российских военных в войне против Украины может составлять до 120 тыс. военных.
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