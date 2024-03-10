Армия РФ использует новейшие планирующие бомбы для ударов по Украине

Российская армия ударила УМПБ Д-30СН по жилой застройке Мирнограда в ночь на 10 марта. Сначала считалось, что удар был нанесен с С-300.

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Лишь на днях появилась информация, что враг начал использовать новое оружие — планирующие бомбы УМПБ Д-30СН, являющиеся аналогом американских SDB, включая возможность пуска с наземных пусковых, как и GLSDB.

Об этом сообщает Defense Express.

Так, 10 марта официально уведомлено о вражеском ударе этим вооружением по тыловому району - по городу Мирноград в Донецкой области.

Во время телемарафона спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что тремя УМПБ Д-30СН был нанесен удар по жилой застройке, в результате чего ранены 5 человек, среди них один подросток, и повреждены многоквартирные дома.

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Таким образом удар был нанесен на глубину более 30 км от переднего края. Сначала считалось, что удар был произведен с ЗРК С-300.

Отметим, что враг использует бомбы с УМПК в основном для поражения передовых позиций наших защитников, а не для ударов по тылу, что связано с тем, что дальность сброса таких комплектов составляет 50-70 км.

Таким образом, если это был авиаудар, дальность УМПБ Д-30СН больше или эти бомбы были запущены с наземной пусковой. В качестве последней в РФ декларируется модернизация РСЗО "Смерч" – "Торнадо-С".

Таким образом, использование УМПБ Д-30СН может оказаться более массированным, а не единичным, как это обычно происходит с любым новым видом вооружения.

В то же время в отличие от УМПК похоже, что расшифровываемый УМПБ Д-30СН как "Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас", скорее всего, является вновь боеприпасом, а не комплектом под обычные бомбы. Это значит, что его производство не может быть аналогичным УМПК, которые действительно массово производят в подмосковном городе Королев, а сам он дороже. Поделиться

Что известно об обстреле Россией Мирнограда

Ночью 10 марта российские оккупационные войска тремя ракетами ударили по Мирнограду. Десять человек ранены, трое из них госпитализированы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк.

Три ракетных попадания. Три воронки в одном месте в радиусе 20 метров. Сильно повреждены десять жилых многоэтажных домов. Один подъезд девятиэтажки имеет повреждения, которые для жилья непригодны, нуждается в капитальном восстановлении, — рассказал Третяк.

Третьяк уточнил, что ранены десять человек гражданского населения - жители домов. Госпитализировали трех человек, одного из них в Покровск.

По его информации, из-за ракетного удара была отключена котельная. Без отопления осталось 2 088 абонентов. Ремонтные бригады уже частично возобновили подачу тепла.

Также повреждения получила теплотрасса и коллектор. Специалисты устанавливают степень повреждений и необходимые ремонтные работы.

По информации начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, армия РФ ударила по Мирнограду тремя ракетами "С-300", среди раненых людей есть подросток. Также ракетным ударом повреждены 27 автомобилей.