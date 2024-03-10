Армія РФ використовує новітні плануючі бомби для ударів по Україні

Російська армія вдарила УМПБ Д-30СН​ по житловій забудівлі Мирнограда у ніч проти 10 березня. Спочатку вважалось, що удар завданий з С-300.

Росіяни випробовують на фронті в Україні тільки що випущене озброєння

Лише днями з'явилась інформація, що ворог почав використовувати нову зброю — плануючі бомби УМПБ Д-30СН, які є аналогом американських SDB, включно з можливістю пуску з наземних пускових, як й GLSDB.

Про це повідомляє Defense Express.

Так, 10 березня офіційно повідомлено про ворожий удар цим озброєнням по тиловому району — по місту Мирноград у Донецькій області.

Під час телемарафону речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що трьома УМПБ Д-30СН було завдано удар по житловій забудові, у результаті чого поранено 5 осіб, серед них один підліток, та пошкоджені багатоквартирні будинки.

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Таким чином удар був завданий на глибину у понад 30 км від переднього краю. Cпочатку вважалось, що удар був здійснений з ЗРК С-300.

Зазначимо, що ворог використовує бомби з УМПК здебільшого для ураження передових позицій наших захисників, а не для ударів по тилу, що пов'язано із тим, що дальність скидання таких комплектів становить 50-70 км.

Таким чином, якщо це був авіаудар, дальність УМПБ Д-30СН більша, або ці бомби були запущені з наземної пускової. У ролі останньої у РФ декларується модернізація РСЗВ "Смерч" — "Торнадо-С".

Таким чином використання УМПБ Д-30СН може виявитись більш масованим, а не поодиноким, як це зазвичай відбувається з будь-яким новим видом озброєння.

Водночас на відміну від УМПК доволі схоже, що УМПБ Д-30СН, який розшифровується, як "Универсальный Межвидовой Планирующий Боеприпас", скоріш за все є новоствореним боєприпасом, а не комплектом під звичайні бомби. Це означає, що його виробництво не може бути аналогічним до УМПК, які дійсно масово виробляють у підмосковному місті Корольов, а сам він дорожчий. Поширити

Що відомо про обстріл Росією Мирнограда

Вночі 10 березня російські окупаційні війська трьома ракетами вдарили по Мирнограду. Десятеро людей поранені, трьох з них ушпиталили.

Про це повідомив виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені десять житлових багатоповерхових будинків. Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення, — розказав Третяк.

Третяк уточнив, що поранені десять осіб цивільного населення — мешканці будинків. Госпіталізували трьох людей, одного з них до Покровська.

За його інформацією, через ракетний удар була відключена котельня. Без опалення залишились 2 088 абонентів. Наразі ремонтні бригади вже частково відновили подачу тепла.

Також пошкоджень зазнала теплотраса та колектор. Фахівці встановлюють ступінь пошкоджень та необхідні ремонтні роботи.

За інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, армія РФ вдарила по Мирнограду трьома ракетами "С-300", серед поранених людей є підліток. Також ракетним ударом пошкоджені 27 автівок.