Западные журналисты заявляют, что оккупационная армия РФ впервые с начала масштабного вторжения в Украину, вероятно, могла уничтожить две установки ЗРК Patriot вблизи линии фронта.

Что известно о возможном уничтожении армией РФ двух установок ЗРК Patriot

По информации журналистов издания, ЗРК Patriot якобы обнаружил российский разведывательный дрон, после чего оккупанты якобы нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по пусковым установкам.

При этом авторы материала предполагают, что вероятное уничтожение сразу двух пусковых установок ЗРК Patriot могло произойти в районе Покровска Донецкой области.

Отмечается, что по предварительной информации, якобы две установки взорвались в результате вероятного ракетного удара российских окупантов, а представители экипажей якобы погибли.

В материале отмечается, что российские военные преступники якобы охотились на ЗРК Patriot, до этого сбивших несколько Су-34 армии РФ.

Авторы материала отмечают, что вероятная потеря Украиной двух пусковых установок ЗРК Patriot составляет 13% от их общего количества, переданного партнерами. Это может усугубить положение украинских военных.

Украинские военные возлагаются на системы Patriot для перехвата баллистических ракет, в том числе "Искандеров". Однако эти системы эффективны только тогда, когда они развернуты и находятся в состоянии боевой готовности, а не во время перемещения между огневыми позициями.

Журналисты Forbes также не поняли, почему у украинских экипажей Patriot якобы не было собственного зенитного прикрытия во время транспортировки.

Кроме того, в издании отметили, что замена двух предположительно уничтоженных ЗРК Patriot может занять месяцы или даже годы и стоить миллионы долларов США, поскольку компания Raytheon является единственным производителем такого оборудования.

Что говорят аналитики ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отметили, что нет доказательств уничтожения двух установок ЗРК Patriot.

В ISW подчеркивают, что обнародованные российскими пропагандистами кадры в сети демонстрировали уничтоженные немецкие грузовики MAN KAT1, которые могут использоваться для перевозки установок ЗРК Patriot.

Украинские силы используют грузовики MAN KAT1 как средства материально-технического обеспечения. ISW пока не обнаружил доказательств того, что российские войска уничтожили систему Patriot в Украине, говорится в отчете ISW. Поделиться

Стоит отметить, что оккупанты также утверждали, что в том же районе они якобы уничтожили украинскую С-300.

А информацию о "попадании" по двум Patriot распространили впоследствии, якобы подкрепляя это доказательство соответствующими видео.