Армія РФ могла знищити 2 установки ЗРК Patriot в Україні — Forbes

Західні журналісти заявляють, що окупаційна армія РФ вперше від початку масштабного вторгнення в Україну, ймовірно, могла знищити дві установки ЗРК Patriot поблизу лінії фронту.

Що відомо про ймовірне знищення армією РФ двох установок ЗРК Patriot

За інформацією журналістів видання, ЗРК Patriot нібито виявив російський розвідувальний дрон, після чого окупанти начебто завдали удару балістичною ракетою “Іскандер” по пускових установках.

При цьому автори матеріалу припускають, що ймовірне знищення одразу двох пускових установок ЗРК Patriot могло статись в районі Покровська на Донеччині.

Зазначається, що за попередньою інформацією, нібито дві установки вибухнули внаслідок ймовірного ракетного удару російських окупантів, а представники екіпажів начебто загинули.

У матеріалі зазначається, що російські військові злочинці нібито полювали на ЗРК Patriot, які до цього збили кілька Су-34 армії РФ.

Автори матеріалу зазначають, що ймовірна втрата Україною двох пускових установок ЗРК Patriot становить 13% від їхньої загальної кількості, переданої партнерами. Це може погіршити становище українських військових.

Українські військові покладаються на системи Patriot для перехоплення балістичних ракет, в тому числі "Іскандерів". Однак ці системи ефективні лише тоді, коли вони розгорнуті й перебувають у стані бойової готовності, а не під час переміщення між вогневими позиціями.

Журналісти Forbes також не зрозуміли, чому українські екіпажі Patriot нібито не мали власного зенітного прикриття під час транспортування.

Крім того, у виданні зауважили, що заміна двох, імовірно, знищених ЗРК Patriot може зайняти місяці або навіть роки й коштувати мільйони доларів США, оскільки компанія Raytheon є єдиним виробником такого обладнання.

Що кажуть аналітики ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що не мають доказів знищення двох установок ЗРК Patriot.

В ISW підкреслюють, що оприлюднені російськими пропагандистами кадри у мережі демонстрували знищені німецькі вантажівки MAN KAT1, які можуть використовуватись для перевезення установок ЗРК Patriot.

Українські сили також використовують вантажівки MAN KAT1 як засоби матеріально-технічного забезпечення. ISW поки не виявив доказів того, що російські війська знищили систему Patriot в Україні, - йдеться у звіті ISW. Поширити

Варто зазначити, що окупанти також стверджували, що в тому ж районі вони буцімто знищили українську С-300.

А інформацію про "влучання" по двох Patriot поширили згодом, нібито підкріплюючи цей доказ відповідними відео.