Сырский показал наиболее яркие эпизоды уничтожения техники армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский показал наиболее яркие эпизоды уничтожения техники армии РФ — видео

Александр Сырский
ВСУ
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал яркие эпизоды уничтожения российской техники и вооружения.

Что известно об уничтожении техники армии РФ

Яркие эпизоды уничтожения вражеской техники и вооружения. Наши бойцы не дают врагу реализовать его планы, — отметил главнокомандующий в описании к видео.

Что известно о потерях армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 432390 военных.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 840 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6819 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин — 13049 (+35) ед,

  • артиллерийских систем — 10698 (+30) ед,

  • РСЗО — 1017 (+0) ед,

  • средств ПВО — 721 (+1) ед,

  • самолетов — 347 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8318 (+10),

  • крылатых ракет — 1922 (+0),

  • кораблей/катеров — 26 (+0) ед,

  • подводных лодок/ submarines — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14191 (+50) ед,

  • специальной техники — 1735 (+4).

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

На Ореховском направлении защитники отразили 9 атак на позиции наших защитников возле населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области, — отмечает Генштаб.

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