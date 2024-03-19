Сырский показал наиболее яркие эпизоды уничтожения техники армии РФ — видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал яркие эпизоды уничтожения российской техники и вооружения.
Что известно об уничтожении техники армии РФ
Что известно о потерях армии РФ
Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 432390 военных.
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 840 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6819 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 13049 (+35) ед,
артиллерийских систем — 10698 (+30) ед,
РСЗО — 1017 (+0) ед,
средств ПВО — 721 (+1) ед,
самолетов — 347 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8318 (+10),
крылатых ракет — 1922 (+0),
кораблей/катеров — 26 (+0) ед,
подводных лодок/ submarines — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 14191 (+50) ед,
специальной техники — 1735 (+4).
Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага вблизи населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.
На Ореховском направлении защитники отразили 9 атак на позиции наших защитников возле населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области, — отмечает Генштаб.
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