Аналитики оценили решение командования ВСУ о масштабных изменениях в Силах обороны
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики оценили решение командования ВСУ о масштабных изменениях в Силах обороны

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Источник:  ISW

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал громкое заявление о масштабных изменениях в Силах обороны.

Что говорят в ISW о масштабных изменениях в Силах обороны

Похоже, что украинское военное командование дает приоритет ротациям для подразделений на передовой, но ему придется решать дополнительные проблемы с живой силой, если ВСУ хотят перехватить инициативу даже на локальной основе в 2024 году.

Как говорят украинские старшие военные офицеры, они надеются сделать это. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский 22 марта объявил, что украинские военные сейчас оптимизируют свои военные организационные структуры, чтобы упростить и максимизировать качество и эффективность управления украинскими силами, отмечают в ISW.

Сырский заявил, что некоторые украинские военные группировки будут "переформатированы" и эти усилия направлены на улучшение управления и распределения украинских военных.

Сырский заявил, что проведение ротаций передовых подразделений является ключевым приоритетом, а 14 марта Сырский отметил, что украинские подразделения, длительно находящиеся на передовой, начали проводить ротацию.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк 22 марта заявил, что украинские военные начали перегруппировку и отведение ряда бригад с неопределенных позиций для восстановления их боеспособности.

Павлюк заявил, что Украина опрокидывает силы и средства в "районы восстановления", чтобы дать военнослужащим время отдохнуть, восстановиться, пополнить запасы и дать возможность украинским силам начать "новые действия новыми силами", — отметили аналитики.

Ранее ISW оценивало, что сообщение о начале украинских ротаций свидетельствует о том, что украинское командование считает, что ситуация на любом неопределенном(ых) секторе(ах) линии фронта, где произошла или будет происходить ротация, достаточно стабилизировалась для проведения ротации украинских войск .

В Украине анонсировали масштабные изменения в Силах обороны

В Вооруженных Силах Украины идет оптимизация военных организационных структур, непосредственно участвующих в отражении широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.

За десять лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и изменялись в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами, — отметил он.

По словам главкома, в настоящее время, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мер — упростить и максимально повысить качество и оперативность управления.

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