Аналитики оценили решение командования ВСУ о масштабных изменениях в Силах обороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал громкое заявление о масштабных изменениях в Силах обороны.
Что говорят в ISW о масштабных изменениях в Силах обороны
Похоже, что украинское военное командование дает приоритет ротациям для подразделений на передовой, но ему придется решать дополнительные проблемы с живой силой, если ВСУ хотят перехватить инициативу даже на локальной основе в 2024 году.
Сырский заявил, что некоторые украинские военные группировки будут "переформатированы" и эти усилия направлены на улучшение управления и распределения украинских военных.
Сырский заявил, что проведение ротаций передовых подразделений является ключевым приоритетом, а 14 марта Сырский отметил, что украинские подразделения, длительно находящиеся на передовой, начали проводить ротацию.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк 22 марта заявил, что украинские военные начали перегруппировку и отведение ряда бригад с неопределенных позиций для восстановления их боеспособности.
Ранее ISW оценивало, что сообщение о начале украинских ротаций свидетельствует о том, что украинское командование считает, что ситуация на любом неопределенном(ых) секторе(ах) линии фронта, где произошла или будет происходить ротация, достаточно стабилизировалась для проведения ротации украинских войск .
В Украине анонсировали масштабные изменения в Силах обороны
В Вооруженных Силах Украины идет оптимизация военных организационных структур, непосредственно участвующих в отражении широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.
По словам главкома, в настоящее время, учитывая опыт боевых действий, осуществляются организационные мероприятия. Главная цель этих мер — упростить и максимально повысить качество и оперативность управления.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
-