ЗСУ уразили засіб ППО та 2 райони зосередження підрозділів армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 22.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 87 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито майже 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих цілях противника.