ВСУ поразили средство ПВО и 2 района сосредоточения подразделений армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили средство ПВО и 2 района сосредоточения подразделений армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 22.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 57 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 87 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Отрадное, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены почти 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись город Херсон и Бургунка, Тягинка, Токаревка, Днепровское, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным целям армии РФ.

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