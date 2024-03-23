ВСУ отразили 10 атак армии РФ на Авдеевском направлении

В Украине на фронте в течение суток произошло 69 боевых столкновений. Враг активно пытается наступать на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

Что известно о ситуации на фронте

В общем, враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed". Данные о последствиях пока уточняются.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Семеновка Черниговской области; Нескучное, Александровка, Дружба Сумской области; Адрадное, Колодезное, Петропавловка, Котляровка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Часов Яр, Александро-Шультино, Очеретино, Новобахмутовка, Желанне, Новогродовка, Бердичи, Новоселовка Первая, Семеновка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области и Роботино на Запоре.

Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 7 атак противника возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг при поддержке авиации 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении кафиры 10 раз, при поддержке авиации, атаковали позиции наших защитников возле населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и у Роботино на Запорожье.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 2 штурма позиций украинских войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам оккупантов.