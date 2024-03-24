ЗСУ ліквідували майже тисячу російських солдатів, 24 танки та 44 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 436 750 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 990 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6876 (+24) од.;
бойових броньованих машин — 13 158 (+28) од.;
артилерійських систем — 10 855 (+44) од.;
РСЗВ — 1018 од.;
засоби ППО — 723 од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8510 (+47) од.;
крилаті ракети — 1992 од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14 407 (+63) од.;
спеціальна техніка — 1778 (+10) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.
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