ЗСУ ліквідували майже тисячу російських солдатів, 24 танки та 44 артсистеми
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували майже тисячу російських солдатів, 24 танки та 44 артсистеми

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 436 750 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 990 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6876 (+24) од.;

  • бойових броньованих машин — 13 158 (+28) од.;

  • артилерійських систем — 10 855 (+44) од.;

  • РСЗВ — 1018 од.;

  • засоби ППО — 723 од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8510 (+47) од.;

  • крилаті ракети — 1992 од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14 407 (+63) од.;

  • спеціальна техніка — 1778 (+10) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області, — зазначає Генштаб.

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