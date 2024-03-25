ЗСУ уразили засіб ППО та станцію РЕБ російської армії

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 25.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 45 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зранку противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони України дві ракети було знищено. Ввечері ворог завдав по території нашої Держави ще одного удару балістичними ракетами. Наслідки даної атаки уточнюються.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника.