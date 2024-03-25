За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 60 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та ліквідували понад 600 російських окупантів і десятки одиниць ворожої техніки.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 33 ракети, завдав 70 авіаударів та здійснив 91 обстріл з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної і критичної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Під ворожими авіаударами опинились:
Перемога та Попівка Сумської області;
Золочів, Козача Лопань, Стариця Харківської області;
Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області;
Терни, Ямполівка, Озерне, Залізне, Бердичі, Керамік, Нетайлове, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Красногорівка, Макарівка, Старомайорське Донецької області;
Роботине Запорізької області.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції наших військ.
Що відомо про поточні та загальні ворожі втрати
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.
Зазначається, що протягом доби українські військові ліквідували понад 600 російських окупантів.
Втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають:
особового складу — близько 437 тис 390 (+640) осіб;
танків — 6 тис 887 (+11) од.;
бойових броньованих машин — 13 тис 183 (+25) од.;
артилерійських систем — 10 тис 877 (+22) од.;
РСЗВ — 1 тис 18 од.;
засоби ППО — 726 (+3) од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 тис 539 (+29) од.;
крилаті ракети — 2 тис 10 (+18) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14 тис 454 (+47) од.;
спеціальна техніка — 1 тис 785 (+7) од.
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