З'явилися фото центру зв'язку ЧФ РФ після ракетного удару ЗСУ

Вночі ця непримітна, але важлива будівля Чорноморського флоту окупантів “впіймала” кілька ракет, ймовірно, Storm Shadow, від Збройних сил України.

Пошкоджено будівлю центру зв'язку ЧФ РФ — фото

З’явились супутникові знімки та фото з землі з наслідками ракетного удару ЗСУ по вузлу зв’язку російського Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. На думку експертів, знімки підтверджують успішність атаки.

Фотографії, зроблені супутником Planet Labs, опублікував проект "Схеми" від "Радіо Свобода".

Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб. Поширити

З таким висновком погоджується військово-аналітичний портал Defense Express.

Влучання однієї чи кількох крилатих ракет припало на центральну частину цієї триповерхової будівлі, масштаб візуально видимих пошкоджень можна описати словосполученням "величезна діра”.

Крім того у мережі з’явилися світлини цього місця, зроблені із землі. Вони свідчать, що після ракетного удару будівля вигоріла ізсередини.

t.me/oko_gora

Ракетний удар по окупантах в Севастополі: що відомо

У ніч проти 24 березня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. На ранок в Страткомі ЗСУ повідомили, що Сили оборони вразили вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ та два великі десантні кораблі окупантів — "Ямал" та "Азов". Також вражено й інші цілі.

Коментуючи ці удари, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зауважив, що Чорноморський флот Росії став нефункціональним внаслідок війни проти України.