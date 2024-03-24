Появились фото центра связи ЧФ РФ после ракетного удара ВСУ

Ночью это неприметное, но важное здание Черноморского флота оккупантов поймало несколько ракет, вероятно, Storm Shadow, от Вооруженных сил Украины.
Повреждено здание центра связи ЧФ РФ — фото
Появились спутниковые снимки и фотографии с земли с последствиями ракетного удара ВСУ по узлу связи российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе. По мнению экспертов, снимки подтверждают успеваемость атаки.
Фотографии, сделанные спутником Planet Labs, опубликовал проект "Схемы" от "Радио Свобода".
С таким выводом согласен военно-аналитический портал Defense Express.
Попадание одной или нескольких крылатых ракет пришлось на центральную часть этого трехэтажного здания, масштаб визуально видимых повреждений можно описать словосочетанием "огромная дыра".
Кроме того, в сети появились фотографии этого места, сделанные из земли. Они свидетельствуют, что после ракетного удара здание выгорело изнутри.
Ракетный удар по оккупантам в Севастополе: что известно
В ночь на 24 марта в оккупированном Севастополе прозвучала серия взрывов. На утро в Страткоме ВСУ сообщили, что Силы обороны поразили узел связи Черноморского флота РФ и два больших десантных корабля оккупантов - "Ямал" и "Азов". Также поражены и другие цели.
Комментируя эти удары, министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что Черноморский флот России стал нефункциональным в результате войны против Украины.
Проект OSINTtechnical писал о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ. В районе вероятного попадания расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ. Также был удар по нефтебазе в Гвардейском близ Симферополя. Там начался пожар.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-