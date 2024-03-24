Появились фото центра связи ЧФ РФ после ракетного удара ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Появились фото центра связи ЧФ РФ после ракетного удара ВСУ

Севастополь
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Источник:  Радио Свобода

Ночью это неприметное, но важное здание Черноморского флота оккупантов поймало несколько ракет, вероятно, Storm Shadow, от Вооруженных сил Украины.

Повреждено здание центра связи ЧФ РФ — фото

Появились спутниковые снимки и фотографии с земли с последствиями ракетного удара ВСУ по узлу связи российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе. По мнению экспертов, снимки подтверждают успеваемость атаки.

Фотографии, сделанные спутником Planet Labs, опубликовал проект "Схемы" от "Радио Свобода".

Сравнивая спутниковые снимки этой местности за 21 и 24 марта видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб.

С таким выводом согласен военно-аналитический портал Defense Express.

Попадание одной или нескольких крылатых ракет пришлось на центральную часть этого трехэтажного здания, масштаб визуально видимых повреждений можно описать словосочетанием "огромная дыра".

Кроме того, в сети появились фотографии этого места, сделанные из земли. Они свидетельствуют, что после ракетного удара здание выгорело изнутри.

t.me/oko_gora

Ракетный удар по оккупантам в Севастополе: что известно

В ночь на 24 марта в оккупированном Севастополе прозвучала серия взрывов. На утро в Страткоме ВСУ сообщили, что Силы обороны поразили узел связи Черноморского флота РФ и два больших десантных корабля оккупантов - "Ямал" и "Азов". Также поражены и другие цели.

Комментируя эти удары, министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что Черноморский флот России стал нефункциональным в результате войны против Украины.

Проект OSINTtechnical писал о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ. В районе вероятного попадания расположены воинские части ракетных наводчиков и ФСБ. Также был удар по нефтебазе в Гвардейском близ Симферополя. Там начался пожар.

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