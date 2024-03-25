Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 33 ракеты, нанес 70 авиаударов и совершил 91 обстрел из РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской и критической инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Под вражескими авиаударами оказались:

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 3 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.