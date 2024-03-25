По информации Генштаба ВСУ, за сутки украинские военные 60 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и ликвидировали более 600 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 33 ракеты, нанес 70 авиаударов и совершил 91 обстрел из РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской и критической инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Под вражескими авиаударами оказались:
Победа и Поповка Сумской области;
Золочев, Казачья Лопань, Старица Харьковской области;
Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области;
Терны, Ямполевка, Озерное, Железное, Бердичи, Керамик, Нетайлово, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Красногоровка, Макаровка, Старомайорское Донецкой области;
Роботино Запорожской области.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 3 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил безуспешную атаку на позиции наших войск.
Что известно о текущих и общих вражеских потерях
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.
Отмечается, что за сутки украинские военные ликвидировали более 600 российских оккупантов.
Потери врага с самого начала полномасштабного вторжения составляют:
личного состава — около 437 тыс 390 (+640) человек;
танков — 6 тыс 887 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 13 тыс 183 (+25) ед;
артиллерийских систем — 10 тыс 877 (+22) ед;
РСЗО — 1 тыс 18 ед.;
средства ПВО — 726 (+3) ед;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8 тыс 539 (+29) ед;
крылатые ракеты — 2 тыс 10 (+18) ед;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 14 тыс 454 (+47) ед;
специальная техника — 1 тыс 785 (+7) ед.
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