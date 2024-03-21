ВСУ поразили артсистему и 2 средства ПВО армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 21.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 67 боевых столкновений.

В общем враг нанес 36 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ворожба, Гриценко Сумской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации совершил 1 безуспешный штурм позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Надежда Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Раздолевка Донецкой области и где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационный удар в районе Новосадово Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григоровка, Калиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 24 раза пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курахово Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 6 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглась Ивановка Херсонской области.

Успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны армии РФ.