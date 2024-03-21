ВСУ уничтожили более 700 российских солдат, 26 артсистем и 16 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 700 российских солдат, 26 артсистем и 16 ББМ

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 433840 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 840 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков − 6 832 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 13 074 (+16) ед,

  • артиллерийских систем − 10 740 (+26) ед,

  • РСЗО − 1 018 (+1) ед,

  • средств ПВО − 721 (+0) ед,

  • самолетов − 347 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8365 (+10) ед,

  • крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 14 242 (+44) ед,

  • специальной техники — 1741 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов противника.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаровка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тонечко, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области, — отмечает Генштаб.

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