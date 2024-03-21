ВСУ уничтожили более 700 российских солдат, 26 артсистем и 16 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 433840 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 840 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков − 6 832 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 13 074 (+16) ед,
артиллерийских систем − 10 740 (+26) ед,
РСЗО − 1 018 (+1) ед,
средств ПВО − 721 (+0) ед,
самолетов − 347 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8365 (+10) ед,
крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 14 242 (+44) ед,
специальной техники — 1741 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов противника.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаровка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
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