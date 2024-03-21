ЗСУ знищили понад 700 російських солдатів, 26 артсистем та 16 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 433 840 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 840 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 6 832 (+4) од,

бойових броньованих машин − 13 074 (+16) од,

артилерійських систем − 10 740 (+26) од,

РСЗВ − 1 018 (+1) од,

засобів ППО − 721 (+0) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 365 (+10) од,

крилатих ракет − 1 922 (+0) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 14 242 (+44) од,

спеціальної техніки − 1741 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів противника.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.