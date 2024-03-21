ЗСУ знищили понад 700 російських солдатів, 26 артсистем та 16 ББМ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 700 російських солдатів, 26 артсистем та 16 ББМ

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 433 840 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 840 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків − 6 832 (+4) од,

  • бойових броньованих машин − 13 074 (+16) од,

  • артилерійських систем − 10 740 (+26) од,

  • РСЗВ − 1 018 (+1) од,

  • засобів ППО − 721 (+0) од,

  • літаків − 347 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 365 (+10) од,

  • крилатих ракет − 1 922 (+0) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 242 (+44) од,

  • спеціальної техніки − 1741 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів противника.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області, — зазначає Генштаб.

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