Силы ПВО сбили российскую ракету Х-59 над Днепровским районом
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили российскую ракету Х-59 над Днепровским районом

Воздушное командование Восток
ракета
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Над Днепровским районом Днепропетровской области 30 марта силами и средствами противовоздушной обороны была сбита ракета РФ.

У Днепра сбили российскую Х-59

"Минус" враждебная ракета над областью! Наши защитники неба сбили ее над Днепровским районом, — рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Глава облсовета уточнил, что российскую ракету сбили военнослужащие Воздушного командования "Восток".

Также стало известно, что уничтожена ракета Х-59 российских захватчиков.

Военные уточнили, что Х-59 сбили на Днепропетровщине около 14.50.

Как сообщал спикер Воздушных сил Илья Евлаш УП, в то время россияне атаковали Украину двумя ракетами — это была одна из них. Другая — С-300 по Изюму на Харьковщине.

Что известно об атаке РФ на Украину 30 марта

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, Ночью 30 марта российские захватчики ударили по Донетчине 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.

Кроме того, указано, что оккупанты также атаковали Украину ударными дронами из мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

ПС ВСУ отмечают, что девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также по последним данным, ночью в Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 4 дрона РФ: два в Днепровском районе и по одному — в Каменском и Криворожском.

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