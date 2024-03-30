Силы ПВО сбили российскую ракету Х-59 над Днепровским районом

Над Днепровским районом Днепропетровской области 30 марта силами и средствами противовоздушной обороны была сбита ракета РФ.
У Днепра сбили российскую Х-59
Глава облсовета уточнил, что российскую ракету сбили военнослужащие Воздушного командования "Восток".
Также стало известно, что уничтожена ракета Х-59 российских захватчиков.
Военные уточнили, что Х-59 сбили на Днепропетровщине около 14.50.
Как сообщал спикер Воздушных сил Илья Евлаш УП, в то время россияне атаковали Украину двумя ракетами — это была одна из них. Другая — С-300 по Изюму на Харьковщине.
Что известно об атаке РФ на Украину 30 марта
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, Ночью 30 марта российские захватчики ударили по Донетчине 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.
Кроме того, указано, что оккупанты также атаковали Украину ударными дронами из мыса Чауда (Крым).
Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА «Shahed-136/131».
ПС ВСУ отмечают, что девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.
Также по последним данным, ночью в Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 4 дрона РФ: два в Днепровском районе и по одному — в Каменском и Криворожском.
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