Уничтожены 84 воздушные цели. Силы ПВО успешно отразили массированную атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожены 84 воздушные цели. Силы ПВО успешно отразили массированную атаку РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Ночью 29 марта страна-агрессорка Россия нанесла массированный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. С этой целью она использовала разные виды ракет и ударные дроны.

Атака РФ на Украину 29 марта. РФ била дронами и ракетами

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, всего враг использовал 99 средств воздушного нападения:

  1. 60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область — РФ.);

  2. 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (из трех истребителей МиГ-31К — Рязанская область — РФ.);

  3. 2 баллистические ракеты «Искандер-М» (ТОТ Крым);

  4. 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 — Белгородская область);

  5. 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область — РФ);

  6. 21 крылатую ракету Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС — Энгельс — РФ.).

Кроме того, сообщается, что к отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В целом силам ПВО Украины удалось уничтожить 84 воздушных цели:

  • 58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

  • 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59;

  • 4 крылатые ракеты «Искандер-К».

Честь и похвала всем, кто защищает Украину от российского террора. Спасибо за боевую работу, спасибо за результат! Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Последствия атаки РФ на Украину 29 марта

Согласно данным "Укрэнерго", в результате мощных ударов России были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах страны.

Кроме того, сообщается, что в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области — график почасовых отключений.

Также на Днепропетровщине сообщается о по меньшей мере 6 гражданских, пострадавших из-за атаки врага.

Массированная атака россиян началась вечером 28 марта, когда они начали запускать дроны.

Около 04:00 29 марта стало известно, что Россия также бьет по Украине ракетами.

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