Уночі 29 березня країна-агресорка Росія завдала масованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України. З цією метою вона використала різні види ракет та ударні дрони.

Атака РФ на Україну 29 березня. РФ била дронами та ракетами

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, загалом ворог використав 99 засобів повітряного нападу

60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область — РФ.); 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К — Рязанська область — РФ.); 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим); 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 — Бєлгородська область); 4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область — РФ); 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — Енгельс — РФ.).

Окрім того, наголошується, що до відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Загалом силам ППО України вдалося знищити 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Честь і хвала усім, хто захищає Україну від російського терору. Дякую за бойову роботу, дякую за результат! Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Наслідки атаки РФ на Україну 29 березня

Згідно з даними "Укренерго", внаслідок потужних ударів Росії були пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах країни.

Окрім того, наголошується, що наразі в Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Також на Дніпропетровщині повідомляється про щонайменше 6 цивільних, які постраждали через атаку ворога.

Масована атака росіян розпочалася ще ввечері 28 березня, коли вони почали запускати дрони.

Близько 04:00 29 березня стало відомо, що РФ б’є по Україні ракетами.