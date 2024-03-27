Німеччина терміново надасть ЗСУ 10 тис артснарядів з арсеналів Бундесверу

Німеччина передає Україні партію снарядів

Уже найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 тис артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю DW 27 березня повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини генерал Крістіан Фройдінґ.

У Берліні, за його словами, вирішено здійснювати постачання боєприпасів Україні у три етапи, і нинішня поставка буде виконана в рамках першого з них.

На другому етапі, у середньостроковій перспективі, Німеччина вирішила підтримати чеську ініціативу та взяти на себе витрати на закупівлю 180 тис снарядів, які будуть передані Києву у другій половині поточного року.

На довгострокову перспективу, на додаток до плану Чехії, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу. З якою саме країною укладено угоду, Фройдінґ поки відмовився відповідати.

У відповідь на те, чого найбільше потребує Україна зараз для успішного відбиття російської агресії, він назвав "артилерійські снаряди, боєприпаси та ракети для сучасних систем ППО, а також броньовані бойові машини".

Чому вчать військовослужбовців ЗСУ в Німеччині

В інтерв'ю DW генерал Фройдінґ розповів також про навчання у Німеччині українських військових.

Торік навчання на німецьких полігонах пройшли 10 тисяч військовослужбовців ЗСУ, у перші місяці 2024 року — ще від трьох до чотирьох тисяч. Цьогоріч міноборони ФРН готове надати таку можливість ще більшій кількості військових з України. Поширити

Проводиться навчання з поводження з тією бойовою технікою, яку Німеччина постачає Україні. Таке навчання включає як тактику застосування тих чи інших систем озброєнь, так і їх технічне обслуговування і ремонт. Водночас навчання в Німеччині проходять і українські військовослужбовці різних спеціальностей, як-от санітари чи снайпери. Навчають у Німеччині також управлінню військами — від рот до бригад — та штабами. Крістіан Фройдінґ Глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони ФРН

При цьому, наголосив Фройдінґ, українські військовослужбовці є "хорошими учнями". Так, навесні 2022 року, коли вони вперше прибули до Німеччини освоювати самохідні гаубиці PzH 2000, німецькі інструктори розраховували на навчання протягом кількох місяців, але насправді його термін виявився набагато коротшим.

Нова допомога Україні від Німеччини. Що відомо

З гучною заявою німецький міністр оборони виступив під час засідання «Рамштайн».

За словами Бориса Пісторіуса, йдеться про 10 тис артилерійських снарядів із запасів Бундесверу, 100 бронемашин для піхоти та 100 транспортних машин.

Він також додав, що під час дебатів про постачання крилатих ракет Taurus Україні не можна залишити поза увагою основні потреби Києва в обороні.

Глава Міноборони ФРН наголосив, що повинна бути достатня кількість артилерійських боєприпасів, більше далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона.

На його думку, це і є нагальні питання.

Пісторіус також зазначив, що не хоче, аби дискусії щодо ракет Taurus, якимось чином нашкодили Україні.