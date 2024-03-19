За словами очільника Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, офіційний Берлін передасть нову військову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро.

Нова допомога Україні від Німеччини. Що відомо

З гучною заявою німецький міністр оборони виступив під час засідання «Рамштайн».

За словами Бориса Пісторіуса, йдеться про 10 тисяч артилерійських снарядів із запасів Бундесверу, 100 бронемашин для піхоти та 100 транспортних машин.

Він також додав, що під час дебатів про постачання крилатих ракет Taurus Україні не можна залишити поза увагою основні потреби Києва в обороні.

Глава Міноборони ФРН наголосив, що повинна бути достатня кількість артилерійських боєприпасів, більше далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона.

На його думку, це і є нагальні питання.

Пісторіус також зазначив, що не хоче, аби дискусії щодо ракет Taurus, якимось чином нашкодили Україні.

Перш за все, ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших галузях важливіша. Борис Пісторіус Глава Міноборони ФРН

Чому Німеччина досі не дає Україні Taurus

Офіційний Київ ще рік тому попросив у Берліна далекобійні ракети Taurus, які можуть знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Однак влада Німеччини категорично відмовляється від передачі.

Лідер країни Олаф Шольц аргументує це тим, що для подібних постачань нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.