По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, официальный Берлин передаст новую военную помощь Украине в размере 500 миллионов евро.

Новая помощь Украине от Германии. Что известно

С громким заявлением немецкий министр обороны выступил на заседании «Рамштайн».

По словам Бориса Писториуса, речь идет о 10 тысячах артиллерийских снарядов из запасов Бундесвера, 100 бронемашинах для пехоты и 100 транспортных машинах.

Он также добавил, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине нельзя обойти вниманием основные потребности Киева в обороне.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что должно быть достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона.

По его мнению, это и есть неотложные вопросы.

Писториус также отметил, что не хочет, чтобы дискуссии по ракетам Taurus, каким-то образом навредили Украине.

Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого желает. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть понятно, что поддержка Украины в других отраслях важнее. Борис Писториус Глава Минобороны ФРГ

Почему Германия до сих пор не дает Украине Taurus

Официальный Киев еще год назад попросил у Берлина дальнобойные ракеты Taurus, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако власти Германии категорически отказываются от передачи.

Лидер страны Олаф Шольц аргументирует это тем, что для подобных поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.